M6.7 earthquake strikes off Chile, NO tsunami threat

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TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1145 AM HST MON APR 24 2017

TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII

SUBJECT – TSUNAMI INFORMATION STATEMENT

THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

  • ORIGIN TIME – 1138 AM HST 24 APR 2017
  • COORDINATES – 33.0 SOUTH 72.0 WEST
  • LOCATION – OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE
  • MAGNITUDE – 6.7 MOMENT

EVALUATION

BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII.

THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.

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