M6.7 earthquake strikes off Chile, NO tsunami threat

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1145 AM HST MON APR 24 2017
TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT – TSUNAMI INFORMATION STATEMENT
THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
- ORIGIN TIME – 1138 AM HST 24 APR 2017
- COORDINATES – 33.0 SOUTH 72.0 WEST
- LOCATION – OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE
- MAGNITUDE – 6.7 MOMENT
EVALUATION
BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.