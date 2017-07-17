M7.8 earthquake strikes off Russia, NO tsunami threat for Hawaii

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
148 PM HST MON JUL 17 2017
TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT – TSUNAMI INFORMATION STATEMENT
THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
- ORIGIN TIME – 0134 PM HST 17 JUL 2017
- COORDINATES – 54.2 NORTH 169.2 EAST
- LOCATION – KOMANDORSKIYE OSTROVA RUSSIA REGION
- MAGNITUDE – 7.8 MOMENT
EVALUATION
BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.
TSUNAMI THREAT FORECAST
THERE IS NO LONGER A TSUNAMI THREAT FROM THIS EARTHQUAKE.