2017 Cover2 Awards preseason watch lists revealed

Hawaii High School football returns this weekend with 13 games taking place over Friday and Saturday across the Aloha state.

The following Cover2 Awards preseason watch lists were created by Cover2 executive producer and host Rob DeMello, co-host Sam Spangler, and Cover2 analysts representing Oahu, Maui, Big Island, and Kauai, based on past performance, summer camp/combine results and future potential.

There are seven awards annually that are handed out on the season finale of Cover2.

MARCUS MARIOTA AWARD – Player of the Year

TOMMY KAULUKUKUI AWARD – Offensive Player of the Year

MANTI TE’O AWARD – Defensive Player of the Year

OLIN KREUTZ AWARD – Lineman of the Year

HERMAN WEDEMEYER AWARD – Two-Way Player of the Year

CHAD OWENS AWARD – Special Teams Player of the Year

COACH OF THE YEAR

Watch lists were created for four of the awards: the Kaulukukui, Te’o, Kreutz, and Owens awards.

2014 Cover 2 Awards

All future episodes, as well as episodes from previous seasons, are available on KHON2.com.

2017 COVER2 AWARDS WATCH LIST

KAULUKUKUI AWARD

Abishai Campbell, RB/SB, KS-Hawaii

Aldfred Failauga, RB, Waipahu

Austin Ewing, QB, Konawaena

“Boogie” Thomas Yam, QB, Kamehameha

Cameron Copeland, WR, Radford

Casey Nguyen, Jr. QB, Kaiser

Chayce Akaka, QB, Baldwin

Chevan Cordeiro, QB, Saint Louis

Chris Sykes, WR, Saint Louis

Christian Manera, QB, Kauai

Damon Martin, RB, KS-Maui

Dillon Gabriel, QB, Mililani

Elijah Ragudo, RB, Lahainaluna

Ezekiel Kapanui-Reyes, WR, Waipahu

Frank Steffany, RB, McKinley

Isaac Yamashita, WR, Waipahu

Jalen Olomua, RB, Mililani

Jaykob Nakaahiki-Young, WR, Kauai

Jaylen Lee, QB, Castle

Jonah Panoke, WR, Saint Louis

Jordan Solomon, QB, Kaimuki

Justin Genovia, WR, ‘Iolani

Kahale Huddleston, RB, Hilo

Kaleo Banks, WR, Nanakuli

Konapiliahi Andres, QB, Leilehua

Marcus Faufata-Pedrina, QB, Damien

Matt Sykes, WR, Saint Louis

Pomai Kim , TE, Damien

Rico Rosario, RB, Waianae

Roman Wilson, WR, Saint Louis

Scott McLeod, WR, Saint Francis

Seth Tina-Soberano, QB, Kalani

Sol-Jay Maiava, QB, Kahuku

Stephen Barber, QB, Punahou

Tai-John Mizutani, QB, ‘Iolani

Takaamoatoa Lautaha, TE, Saint Francis

Tasi Faumui, RB, Campbell

Tevesi Toia, QB, Waialua

Tyler Shimabukuro, RB, Saint Francis

Tyrell Baldonado-Kaleiopu, WR/DB, KS-Maui

TE’O AWARD

Akalea Kapono, LB, Kamehameha

Alakai Gilman, DB, Punahou

Aloalii Laga, LB, Baldwin

Bailey Honda, DB, Lahainaluna

Bam Amina, LB, Kapolei

Bruddah Spencer-Choy Foo, DB, Kailua

Chayce Morgan, LB, Nanakuli

Christian Manera, DB, Kauai

Donovan Ugalino, LB/DB, Leilehua

Dusten Ramseyer-Burdett , DB, Kapaa

Dylan Toilolo, LB, Kapolei

Ezekiel Rombawa, LB, Castle

Francis Mailo, DL/LB, Waianae

Hale Motuapuaka, DL, Punahou

Isaiah Feary, DB/LB, Saint Louis

Isaiah Taliulu, LB, Saint Louis

Isaiah Tufaga, LB, Saint Louis

Jerome Holliday, DB, Leilehua

Jimmy Makaio, DB, Roosevelt

JL Lavea, LB, Kahuku

Jonah Welch, OLB/DE, Kamehameha

Kai Kaneshiro, DB, Saint Louis

Kanai Mauga, DE, Waianae (FINALIST 2016 Te’o Award)

Kaonohi Kaniho, DB, Kahuku

Kashtian Ioane Sadlon, DB, Hilo

Kaulana Makaula, DB, Punahou

Kea Kekuwela, DB, KS-Hawaii

Kolo Hanawahine-Wong, LB, Kailua

Kukea Emmsley, LB, Kapolei

Maninoa Tufono, LB, Punahou

Marist Liufau, DB, Punahou

Miki Ah You, LB, Kahuku

Nalu Emerson, OLB/SS, Kahuku

Noa Purcell, LB, Saint Louis

Paka Cacoulidis, DB, Konawaena

Pokii Adkins-Kupukaa, DB, Campbell

Rocky Savea, LB, Kapolei

Seau Amor, LB, Konawaena

Sedric Iafeta, DE, Kahuku

Siah Maiava, LB, Kaimuki

Siale Hafoka, DB, Lahainaluna

Siaosi Lauhingoa, OL/DL, Kahuku

Sitiveni Kaufusi, RB/LB/DE, Punahou

Takaamoatoa Lautaha, DE/LB, St. Francis

Tiger Peterson, DB, Kamehameha

Treau Tupuola, OL/DL, Aiea

Tyrell Baldonado-Kaleiopu, DB, KS-Maui

Tyrese Tafai, LB, Campbell

Wembley Maile, DB, Saint Francis (FINALIST 2016 Wedemeyer Award)

Zion Tupuola-Fetui, LB, Pearl City

KREUTZ AWARD

Aaron Faumui, DT, Kapolei

Alama Uluave, OL, Punahou

Andrew Paese, DL, Waianae

Braxton Victor, DL, Leilehua

Duke Clemens, OL, Punahou

Dylan Naehu, DL, Kapolei

Eli Unutoa, OL, Kapaa

Elijah Unutoa, OL, Kapaa

Eliki Tanuvasa, OL, Saint Louis

Enokk Vimahi, OL/DL, Kahuku

Faatui Tuitele, DL, Saint Louis

Filosofia Mafua, OL/DL, Saint Francis

Foi Sila, DL, Farrington

Hale Motu’apuaka, DL, Punahou

Ikaika Viela, OL, Lahainaluna

Izaya Vimahi, OL, Kahuku

Julius Buelow, OL, Kapolei

Junior Tuia, DL, Kapolei

Kahanu Gerona, OL/DL, Kalaheo

Kaiea Vera, OL, Hilo

Logan Faitau, OL, Farrington

Lokahi Pauole, OL, Kamehameha

Matthan Hatchie, OL, Waialua

Max Chaisomkhun, DL, Iolani

Noah Simao-Raposas , DL, Waimea

Noah Williams, OL, Mililani

Robert Jon Garcia, OL, Kapaa

Sama Paama , DL, Kaimuki

Samson Reed, DE, Kahuku

Scottie Agasiva, OL, Mililani

Shiloh Kaeo, DL, Damien

Sione Lolohea, DL, Maui

Sione Veikoso, OL, Kailua

Thomas Obando, OL, Pac Five

Treven Ma’ae, DE, Kapolei

OWENS AWARD

Christopher Sigler , P, Kalani

Damien Santiago, PK, Mililani

Ezra Inayoshi-Dudoit, KR, Saint Francis

Indi McCellan, PK, Kalani

Isaiah Harris, PK, Waipahu

Jacob Tobias, PK, Saint Louis

Jeremiah Tauai, P, Campbell

Kaimana Cameron, K, Damien

Kamauliola Aina , KR, Punahou

Pablo Rico, PK, Lahainaluna

Sekope Latu, P/DL, Kahuku

Tate Ebel, K, Waianae

Tyler Fukuroda, P, Pac Five

Zameer Khan, PK, Pearl City

COVER2 PAST AWARD WINNERS:

Marcus Mariota Award – Player of the Year

2015

Vavae Malepeai – RB – Mililani

2016

Tua Tagovailoa – QB – Saint Louis

Tommy Kaulukukui Award – Offensive Player of the Year

2013

Larry “Tui” Tuileta QB – Punahou

Bobby Lum – RB – Hawaii Preparatory Academy

2014

McKenzie Milton – QB – Mililani

2015

Tua Tagovailoa – QB – Saint Louis

2016

Taulia Tagovailoa – QB – Kapolei

Manti Te’o Award – Defensive Player of the Year

2013

Keli’i “KK” Padello – DE – Mililani

Hercules Mata’afa – LB – Lahainaluna

2014

Ofa Fahiua – LB – Hilo

2015

Isaac Slade-Matautia – LB – Saint Louis

2016

Kekaula Kaniho – DB – Kahuku

Olin Kreutz Award – Down Lineman of the Year

2014

Fred Ulu-Perry – OL – Saint Louis

2015

Michael Eletise – OL – Kaiser

2016

Mo Unutoa – OL – Kapa’a

Chad Owens Award – Special Teams Player of the Year

2014

Ranan Mamiya – KR – Farrington

2015

Keala Santiago – KR – Kahuku

2016

Stokes Nihipali-Botelho – KR – Kahuku

Herman Wedemeyer Award – Two-Way Player of the Year

2013

Fitou Fisiiahi – RB/LB – Kaiser

2014

Salanoa-Alo Wily – RB/DT – Kahuku

2015

La’akea Kaho’ohanohano-Davis – WR/DB – Baldwin

2016

Christian Mejia – DE/TE – Kailua

Kesi Ah-Hoy – DB/RB – Kahuku

Coach of the Year

2013

Rod York – Mililani

2014

Kale Ane – Punahou

2015

Vavae Tata – Kahuku

2016

Vavae Tata – Kahuku