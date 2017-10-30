No tsunami threat to Hawaii after M7.0 earthquake off Loyalty Islands

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TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
247 PM HST MON OCT 30 2017

TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII

SUBJECT – TSUNAMI INFORMATION STATEMENT

THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.

AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS

  • ORIGIN TIME – 0242 PM HST 30 OCT 2017
  • COORDINATES – 21.7 SOUTH 169.0 EAST
  • LOCATION – SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
  • MAGNITUDE – 7.0 MOMENT

EVALUATION

BASED ON ALL AVAILABLE DATA A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. A DESTRUCTIVE PACIFIC-WIDE TSUNAMI IS NOT EXPECTED AND THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII.

THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.

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