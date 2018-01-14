M7.3 earthquake strikes off Peru, NO tsunami threat to Hawaii

TSUNAMI INFORMATION STATEMENT NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI
1127 PM HST SAT JAN 13 2018
TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT – TSUNAMI INFORMATION STATEMENT
THIS STATEMENT IS FOR INFORMATION ONLY. NO ACTION REQUIRED.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
- ORIGIN TIME – 1119 PM HST 13 JAN 2018
- COORDINATES – 15.7 SOUTH 74.7 WEST
- LOCATION – NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
- MAGNITUDE – 7.3 MOMENT
EVALUATION
A TSUNAMI THREAT EXISTS FOR PARTS OF THE PACIFIC LOCATED CLOSER TO THE EARTHQUAKE. HOWEVER… BASED ON ALL AVAILABLE DATA… THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII. REPEAT. BASED ON ALL AVAILABLE DATA… THERE IS NO TSUNAMI THREAT TO HAWAII.
THIS WILL BE THE ONLY STATEMENT ISSUED FOR THIS EVENT UNLESS ADDITIONAL DATA ARE RECEIVED.