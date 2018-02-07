Pearl City soccer star Daelenn Tokunaga signs with Rainbow Wahine

Considered one of the toughest girls soccer players in the state over her high school career, Pearl City’s Daelenn Tokunaga is headed to the University of Hawaii.
“It feels great. It’s like I finally, all the hard work is finally paying off, and it feels so good,” she told KHON2.
The Chargers forward signed her National Letter of Intent with the Rainbow Wahine Wednesday morning as part of the Education-1st signing day event at the Sheraton Waikiki.
Tokunaga was named the OIA Division I West Division Player of the Year in 2016, and has 38 goals over the last two seasons. She scored her 18th and 19th goals of her senior campaign in an HHSAA championship tournament first-round victory at Konawaena on Monday.
Tokunaga is the younger sister of former Hawaii prep standouts, Tyler and Tanner Tokunaga. Both played collegiately at Hawaii Pacific University.
Tokunaga, who was once verbally committed to Saint Mary’s, says playing in front of her family was a big factor in her decision.
“I wanted to play in front of my family, and I really liked the environment of Hawaii, and being able to stay home is great,” she said.
Pearl City continues play in the HHSAA Division I tournament Thursday night against top-seeded Kamehameha in the quarterfinal round.
2018 Education-1st Signing Day Event at Sheraton Waikiki
SOCCER
Alexander Liu, ‘Iolani, Loyola Marymount
Brende Yoshizumi, Kamehameha, Hawaii Hilo
Brianna Binder, Kapaa, SWilliams College
Brittny Ihara, Pearl City, Hawaii Pacific
Brynn Yoshinaga, Punahou, Drake
Ceydrianne Whitfield, Campbell, Fresno Pacific
Chai Cortez, Maui, Oregon
Chandler Bass, Mid-Pacific, Idaho State
Chaylyn Navares, Mililani, Cal State Bakersfield
Cheyenne Anuhea Smith, Campbell, Hawaii Pacific
Ciana Rivera, Castle, Northern Arizona
Clay Ah Soon, Kamehameha, Chaminade
Daelenn Tokunaga, Pearl City, Hawaii
Danielle Chang, Castle, Columbia Basin College
Dayna Nishimura, Mililani, Chaminade
Daysha Ann Solidum, Kalani, Nevada
Emma Gusman, Punahou, Pacific University
Gabrielle Hackbarth, Mililani, Oregon State
Hailey Asato, Punahou, Concordia U. – Oregon
Hannah Gamble, Mililani, University of Indianapolis
Hannah Cabral, Kalaheo, Western Oregon
Hevanilea Haunga, KS-Hawaii, UNLV
Hunter Malaki, Pearl City, Hawaii Pacific
Ilihia Keawekane, KS-Maui, Oregon State
Jacey Lyn Iwane, Moanalua, Hawaii Pacific
Jenna Ramirez Waipahu, Saint Martin’s University
Jodi Lillie, Mililani, Hawaii Hilo
Kaile Halvorsen, Kaiser, Santa Clara
Kaitlyn Hamilton Aiea, Highline College
Kaiya Denis Konawaena, Peninsula College
Karlee Manding, Waipahu, South Dakota State
Karlin Wurlitzer Mililani, Idaho State
Kayla Alcott Kapolei, Peninsula College
Kayla Kunihisa Maryknoll, Hawaii Hilo
Kendal Stovall, Kamehameha, UNLV
Kori Koverman, Kapolei, Menlo College
Kylie Minamishin, Kamehameha, Soccer, UNLV
Layla Santos, Punahou, Puget Sound
Lono Kaialau, Damien, Chaminade
Motoki Sato, Kaiser, Humboldt State
Nalani Wall, Konawaena, Fresno Pacific
Noah Mokulehua, Kaiser, Chaminade
Piper Taylor Collado, Pearl City, Hawaii
Poliahu Aina, Kamehameha, Hawaii Pacific
Rachael Tagatauli, Kamehameha, Utah Valley
Rayna Santiago, Nanakuli, Highline College
Tatum Kauka, Kamehameha, Stony Brook
Tayzha Furuta, Mililani, Hawaii Pacific
Tehani Smith, Castle, Chaminade
Tehani Furuta, Mililani, Hawaii Pacific
FOOTBALL
Aaron Faumui, Kapolei, Virginia
Ahofitu Maka, Punahou, Kansas
Alama Uluave, Punahou, San Diego State
Conal Brady IV, Punahou, St. John’s (Minn.)
Dylan Naehu, Kapolei, New Mexico Military Institute
Dylan Toilolo, Kapolei, Utah
Enoch Nawahine, Kahuku, Boise State
Jonah Panoke, St. Louis, Hawaii
Michael Malepeai, St. Louis, Azusa State
Michael Pritchard, Radford, New Mexico Military Institute
Rocky Savea, Kapolei, Arizona Western
Siliato Tuia Jr., Kapolei, New Mexico Military Institute
Stormm Passi, St. Louis, North Park University
Tyson Shimabukuro, St. Francis, Football, North Park University
SOFTBALL
Bailey Akimesu, Punahou, Menlo College
Chloe Domingo, Campbell, Hawaii Hilo
Janell Sato Punahou, Bates College
Kapua Ku, Nanakuli, Eastern Arizona
Kelsey Wong, Punahou, Willamette University
Kennedy Ishii Punahou, Bates College
VOLLEYBALL
Name, High School, College
Jessica Ostrov Mililani, New England College
Julia Ostrov, Mililani, New England College
BASEBALL
Andrew Oasay, Moanalua, Pierce College
Cody Isa, Moanalua, Pierce College
BASKETBALL
Tanisha Elbourne, Punahou, Air Force Academy